സിങ്ക് സൗണ്ട് പുരസ്കാരം നൽകിയത് ഡബ്ബ് ചെയ്ത സിനിമക്കെന്ന്; ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദം

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര നിർണയത്തിൽ വിവാദം. ഡൊള്ളു എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിന് സിങ്ക് സൗണ്ടിന് പുരസ്കാരം നൽകിയതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജൂറി തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഓസ്കർ ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയും ചിത്രത്തിന്‍റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് നിർവഹിച്ച മലയാളിയായ നിഥിൻ ലൂക്കോസും രംഗത്തെത്തി.

I don't know what happened behind the curtains of the National Award selections and it's procedures, But I pity the judgement of the jury who couldn't differentiate between a dub and a sync sound film, claims to be the experts in the scenario! @official_dff https://t.co/hmPBT43BhW