ഓസ്കർ യൂട്യൂബ്​ ചാനലിൽ സൂര്യയുടെ 'ജയ്​ ഭീം'; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച്​ ആരാധകർ

സൂരറൈ പൊട്രിന്​ ശേഷം തമിഴ്​ നടൻ സൂര്യയുടേതായി ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ജയ്​ ഭീം. ​മികച്ച ചി​ത്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യമെമ്പാടും ചർച്ചയായി മാറിയ ജയ്​ ഭീമിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായും നിരൂപകർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. സൂര്യ നായകനായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തി​െൻറ പ്രമേയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതിവിവേചനമായിരുന്നു.

ജയ് ഭീമിനെ തേടി മറ്റൊരു അംഗീകാരം കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകസിനിമയിലെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഓസ്കറിന്‍റെ(അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്) ഔദ്യോഗിക യു ട്യൂബ് ചാനലില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനവേൽ സംവിധാനം ചെയ്​ത ചിത്രം. 2022-ലെ ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബിലും ചിത്രം എന്‍ട്രി നേടിയിരുന്നു.

ജയ്ഭീമിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഓസ്കർ യൂട്യൂബ്​ ചാനലില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌കറിൽ നിന്ന് അഭിമാനകരമായ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യത്തെ തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ജയ് ഭീം. ഈ അഭിമാനനിമിഷത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

I was literally over the moon to see #JaiBhim get featured in the #Oscars Official Youtube Channel.

