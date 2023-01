അമ്മയും ആദ്യ ഭാര്യയും മരിച്ചത് കാൻസർ ബാധിച്ച്; കീമോ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലായിരുന്നു -സഞ്ജയ് ദത്ത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തന്റെ കാൻസർ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് നടൻ സഞ്ജയ് ദത്ത്. കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നെന്നും മരിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായും നടൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. “എനിക്ക് കീമോതെറാപ്പിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലയിരുന്നു. മരിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും. എനിക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സഹോദരി പ്രിയയോട് പറഞ്ഞു'- സഞ്ജയ് ദത്ത് വ്യക്തമാക്കി. നടന്റെ അമ്മ നർഗീസും ആദ്യ ഭാര്യ റിച്ചാ ശർമയും കാൻസർ ബാധിച്ചായിരുന്നു മരിച്ചത്. അഭിമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യവും നടൻ ഓർമിച്ചു.

രൺബീർ കപൂർ ചിത്രമായ ഷംഷേര‍യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദം കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ സജീവമായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കിടെയായിരുന്നു കെജിഎഫ് 2 ലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. രോഗ മുക്തി നേടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഷംഷേരയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ചിത്രം. ലോകേഷ് കന​ഗരാജ് -വിജയ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി എത്തുന്നത് സഞ്ജയ് ദത്ത് ആണ്.

