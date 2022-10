ബോളിവുഡ് തങ്ങളുടെ മുൻകാലം മറന്നുപോകരുത്; തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളെ കണ്ടുപഠിക്കണം- സഞ്ജയ് ദത്ത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളോടുള്ള താൽപര്യം വ്യക്തമാക്കി നടൻ സഞ്ജയ് ദത്ത്. ധ്രുവ് സർജ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന കെ.ഡി ദി ഡെവിൾ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചിലാണ് തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. സൗത്തിന്ത്യയിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും സഞ്ജയ് ദത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

ഞാൻ കെ.ജി.എഫിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രേമിനോടൊപ്പം കെ.ഡി ദി ഡെവിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് -സഞ്ജയ് ദത്ത് പറഞ്ഞു.

തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ബോളിവുഡും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജിയും പാഷനും ഹീറോയിസവുമൊക്കെ കാണാനാകും. ബോളിവുഡ് ഇതിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബോളിവുഡ് തങ്ങളുടെ മുൻകാലം മറന്നുപോകരുതെന്നും സഞ്ജയ് ദത്ത് തുറന്നടിച്ചു.

മലയാളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് കെ.ഡി ദ ഡെവിൾ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. എൺപതുകളിൽ ബംഗളൂരു നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

