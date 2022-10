ആ രംഗം കണ്ട് ജയ തിയറ്ററിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു; ബച്ചനും കുടുംബവും കണ്ടില്ല, കണ്ണീര് കണ്ടത് ഞാൻ മാത്രം -വെളിപ്പെടുത്തി രേഖ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനും നടി രേഖയുമായുള്ള പ്രണയകഥ ഇന്നും ബോളിവുഡിലെ ചർച്ച വിഷയമാണ്. രേഖ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും നടനോടുള്ള അടുപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 11ന് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ 80ാം പിറന്നാളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നടന്റെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചനേയും ഭാര്യ ജയ ബച്ചനേയും കുറിച്ച് നടി രേഖ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സിനിമാ കോളങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. 1978 ൽ നൽകിയ അഭിമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്. തന്റേയും ബച്ചന്റേയും സിനിമയിലെ പ്രണയരംഗം കണ്ട ജയ ബച്ചൻ കരഞ്ഞുവെന്നാണ് രേഖ പറഞ്ഞത്. '1978 ൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ 'മുക്കന്ദര്‍ ക സിക്കന്ദര്‍' സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. 'ബച്ചൻ കുടുംബത്തിന്റ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ട്രയൽ ഷോ കണ്ടത്. മുന്നിലത്തെ വരിയിൽ ജയ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നിലായിരുന്നു അമിതാഭ് ബച്ചനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇരുന്നത്. അതിനാൽ അവർക്ക് ജയയുടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. സിനിമയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രണയരംഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി'-രേഖ പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ ട്രയൽ ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിനിമ മേഖലയിലുളള സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും തന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും ബച്ചൻ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കില്ലെന്ന്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതും, അദ്ദേഹം ഇനി എനിക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കളോട് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു- രേഖ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

Rekha Opens Up About Jaya Bachchan cried after watching her And Amitabh Bachchan's 'love scenes' in 'Muqaddar Ka Sikandar' Film