രാഖി സാവന്ത് വിവാഹത്തോടെ ഫാത്തിമയായോ? സഹോദരൻ പറയുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നടി രാഖി സാവന്തിന്റെ വിവാഹം വിവാദങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. നടിയുടേയും ആദിൽ ഖാൻ ദുറാനി എന്ന യുവാവിന്റേയും വിവാഹചിത്രം സോഷ്യൽ മിഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാഹ വാർത്ത പുറംലോകത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രാഖിയും എത്തിയിരുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് 2022 ജൂലൈയിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹചിത്രത്തിനോടൊപ്പം ഇവരുടെ വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖയും പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ വധുവിന്റെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണ്. ആൺസുഹൃത്തായ ആദിൽ ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനായി നടി മതം മാറിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച രാഖി പേര് മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് രാഖിയുടെ സഹോദരൻ രാകേഷ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേര് മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും എന്നാൽ രാഖി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കുമെന്നും സഹോദരൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

' രാഖി പേര് മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അത് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിലുള്ള സ്വകാര്യ വിഷയമാണ്. ഇനി രാഖി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ആലോചിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനമായിരിക്കും'-രാകേഷ് പറഞ്ഞു.

രാഖിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണ്. റിതേഷ് സിങ്ങാണ് ആദ്യ ഭർത്താവ്. 2019 ൽ വിവാഹിതരായ ഇവർ 2022 ൽ നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപിരിയുകയായിരുന്നു. രാഖിയെക്കാളും ആറ് വയസ് കുറവാണ് ആദിലിന്.

