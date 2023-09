പരിനീതി ചോപ്ര-രാഘവ് ഛദ്ദ വിവാഹം ഉദയ്പൂരിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ.എ.പി നേതാവ് രാഘവ് ഛദ്ദയും ബോളിവുഡ് നടി പരിനീതി ചോപ്രയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഈ മാസം നടക്കും. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 23-24 തീയതികളിലായി ഹോട്ടൽ ലീല പാലസിലും ഉദയവിലാസിലുമാവും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.

ബോളിവുഡിലേയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയും പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ വിവാഹചടങ്ങിനെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് മെഹന്ദി, ഹൽദി ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഗുരുഗ്രാമിൽ റിസ്പഷ്നുമുണ്ടാവും.

Show Full Article

News Summary -

Parineeti Chopra and Raghav Chadha's wedding to be held this month in Udaipur