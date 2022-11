പിറന്നാളിന് വലിയ പാർട്ടിയും വിദേശ യാത്രയുമില്ല; അമ്മയായതോടെ നയൻതാര ആകെ മാറി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നവംബർ 18 ന് തെന്നിന്ത്യൻ ലേഡിസൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയൻതാരയുടെ 38ാം പിറന്നാളാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വിഘ്നേഷ് ശിവനോടൊപ്പമാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അധികവും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചാകും ഇവരുടെ ആഘോഷം. എന്നാൽ ഇക്കുറി അൽപം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. താരങ്ങളോടു ചേർന്നുള്ള അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിങ്ക് വില്ലയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

38ാം പിറന്നാൾ മക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാനാണ് നയൻതാരയുടേയും വിഘ്നേഷ് ശിവന്റേയും പദ്ധതി. താരങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ പിറന്നാൾ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കും. വിദേശയാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം അധികം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ ചിത്രമായ ജവാനിലാണ് നടി അഭിനയിക്കുന്നത്. അവസാന ഷെഡ്യൂളിനായി ഉടൻ തന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തും. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം അധികം സമയം ചെലവഴിക്കാനാണ് നടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ദമ്പതികളോട് ചേർന്നുള്ള അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പിങ്ക് വില്ലയോട് പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 9 നാണ് നയൻതാരക്കും വിഘ്നേഷ് ശിവനും ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നത്. വിഘ്നേഷാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 'ഞാനും നയനും അമ്മയും അപ്പയും ആയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉയിരിനും ഉലകത്തിനും എല്ലാവരുടേയും ആശിർവാദം വേണം. ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രകാശഭരിതവും മനോഹരവുമാകുന്നു'; കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ ചുംബിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട വിഘ്നേഷ് കുറിച്ചു.

Nayanthara's Life is Changed; Know How actress Plans To Celebrate Her 38th Birthday