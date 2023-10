എസ്.ഐ ജേക്കബ് ഈരാളി മുതൽ എ.എസ്.ഐ ജോർജ് മാർട്ടിൻ വരെ... മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ!

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link മലയാളത്തിലും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തും ഒരുപോലെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് മമ്മൂട്ടി. മലയാളത്തിലാണ് സജീവമെങ്കിലും മറ്റുഭാഷകളിലും തന്റെ സാന്നിധ്യം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സിനിമാ പാരമ്പര്യമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കഠിനപ്രയത്നം കൊണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്ന് 400 ഓളം സിനിമകളുണ്ട്. മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും കൈയടി നേടാറുണ്ട്. ഏകദേശം 35 ഓളം ചിത്രങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടി ഓൺസ്ക്രീനിൽ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവൻ നൽകുന്നത്. മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചില പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ഛായാഗ്രഹകൻ ജോബി വർഗീസ് രാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്. ചിത്രത്തിൽ എ.എസ്.ഐ ജോർജ് മാർട്ടിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മെഗാസ്റ്റാർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28 ന് റിലീസ് ചെയ്ത എത്തിയ ചിത്രം മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ മികച്ച പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എ.എസ്.ഐ ജോർജ് മാർട്ടിൻ.

മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് കെ.ജി ജോർജ്. വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ, മേള, മറ്റൊരാൾ, ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ എന്നിങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് കെ.ജി ജോർജ് മമ്മൂട്ടി നൽകിയത്. 1982 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ യവനികയിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജേക്കബ് ഈരാളി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മെഗാസ്റ്റാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ കേസന്വേഷണചിത്രമെന്നാണ് യവനികയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു നാടകസംഘത്തിലെ അഭിനേതാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് യവനികയിലെ കഥ വികസിക്കുന്നത്.

ഭരതൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1984ൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രമാണ്ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ. റഹ്‌മാൻ, മധു, മമ്മൂട്ടി, ശോഭന, കെ.ആർ. വിജയ, നെടുമുടി വേണു, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ലളിതശ്രീ, നഹാസ് തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത്. ഒരുപാട് ലയറുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബാലഗോപലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ കഥാപാത്രം ഏറെ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

1984 ൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം, 1984 ലെ പറയാനുംവയ്യ പറയാതിരിക്കാനുംവയ്യ, 1986 ൽ ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മമ്മൂട്ടിയുടെ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കൈയടി നേടിയവയാണ്.

വ്യത്യസ്തമായ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സി.ബി.ഐ ചിത്രങ്ങളുമായി മെഗാസ്റ്റാർ എത്തുന്നത്. 1988 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സി.ബി.ഐ ഡയറി കുറിപ്പ്, 1989 ൽ എത്തിയ ജാഗ്രത, 2004 സേതുരാമയ്യർ സി.ബി.ഐ, നേരറിയാൻ സി.ബി.ഐ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിയ സി.ബി.ഐ 5 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ സമ്മാനിച്ചത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ സീരിയസ് പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു 2009 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡാഡി കൂൾ. ആഷിഖ് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമായിരുന്നു. സി.ഐ. ആന്റണി സൈമൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നടൻ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത കസബ. അജയ് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ്. 2023 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റഫറിലെ ക്രിസ്റ്റി ആന്റണി ഐ.പി. എസ് എന്ന കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

Show Full Article

News Summary -

Mammootty played policemen 28 times in 35 films: There’s one cop avatar for every shade of masculinity