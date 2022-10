വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം അർബാസ് ഖാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു; വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്... മുൻ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മലൈക അറോറ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട വിവാഹ ബന്ധമായിരുന്നു 2017 ൽ മലൈക അറോറയും നടൻ അർബാസ് ഖാനും അവസാനിപ്പിച്ചത്. ദീർഘ നാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു 1998 ൽ താരങ്ങൾ വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് അർഹാൻ എന്ന മകനുണ്ട്. ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം മകനുവേണ്ടി താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്താറുണ്ട്. പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച താരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പൊതുവേദികളിൽ പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെയാണ് വേർപിരിയലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചും മുൻ ഭർത്താവ് അർബാസ് ഖാനെക്കുറിച്ചും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വാചാലയാവുകയാണ് മലൈക അറോറ. അബാസ് ഖാൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ചില നല്ല വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള യാത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ലെന്നും മലൈക പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പക്വതയുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ആളാണ്. ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ നല്ലവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല' -മലൈക വ്യക്തമാക്കി. 'വിവാഹമോചനം ജീവിതത്തിലെ മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. അത് ജീവിത്തിൽ പല നല്ല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം മകനുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു' -നടി അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Malaika Arora Opens Up About her relationship with Ex Arbaaz Khan improved after divorce