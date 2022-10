അമിതാഭ് ബച്ചൻ നടിയായ ജയയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഉപാധികളോടെ! വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തി താരം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള കുടുംബമാണ് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്റേത്. താരകുടുംബത്തിന്റെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ പോലും വലിയ ചർച്ചയാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ബിഗ് ബി മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ഉപാധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ജയ ബച്ചൻ. ചെറുമകൾ നവ്യ നവേലി നന്ദയുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ഷോയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എല്ലാദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. 9 മണി മുതൽ 5 വരെയുളള ഭാര്യയെ തനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ബച്ചൻ അന്ന് പറഞ്ഞതായി ജയ ബച്ചൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

'എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഭാര്യയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. 9 മണി മുതൽ 5 വരെയുളള ഭാര്യയെ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ശരിയായ ആളുകൾക്കൊപ്പമാണോ എന്നൊരും സംശയവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ബച്ചന്റെ എല്ലാ ഉപാധികളും അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു'- ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞു.

1973 ജൂൺ 3നാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനും ജയ ബച്ചനും വിവാഹിതരാവുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷവും ബച്ചനോടൊപ്പം സിനിമകളിൽ ജയ എത്തിയിരുന്നു. Show Full Article

