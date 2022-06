അടുത്ത സിനിമയിൽ 'വിക്ര'ത്തിനൊപ്പം സൂര്യ മുഴുവൻ സമയവുമുണ്ടാകും

cancel By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് വൻ വിജയമായ 'വിക്രം' സിനിമയിൽ ഗസ്റ്റ് റോളിലെത്തിയ നടൻ സു​ര്യയുമായി മുഴുനീള സിനിമ ചെയ്യുമെന്ന സൂചനയുമായി ഉലകനായകൻ കമൽഹാസൻ. 'വിക്രം' സിനിമയെ വിജയിപ്പിച്ചതിന് അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോയിലാണ് കമൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

'അവസാന മൂന്ന് മിനിറ്റ് വന്ന് തീയേറ്ററിൽ വലിയ കയ്യടി വാങ്ങിയ എന്റെ സഹോദരൻ സൂര്യ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിൽ വന്നത്. അതിന് ഇപ്പോൾ നന്ദി പറയാതെ, അടുത്ത സിനിമയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ്' -കമൽ പറഞ്ഞു. തന്റെ സഹോദരന്മാരായ വിജയ് സേതുപതി, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നരേൻ, ചെമ്പൻ വിനോദ് തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളുടെ പടയാണ് ഈ വിജയത്തിന് ആധാരമെന്നും കമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഭാഷ ഏതായാലും നല്ല സിനിമകൾ എല്ലായ്പോഴും നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. ഇപ്പോൾ എന്നെയും എന്റെ 'വിക്രം' സിനിമയെയും നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഭാഗ്യം. അനിരുദ്ധ്, ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ, എഡിറ്റർ ഫിലോമിൻ, അൻപറിവ്, സതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങി ഈ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പേരറിയാത്ത ഓരോർത്തക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ വിജയം. അതാണ് ന്യായം. ഡയറക്ടർ ലോകേഷ് എന്നോടും സിനിമയോടുമുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം 'വിക്രം' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലെ ഓരോ നാളിലും ഓരോ ഫ്രെയ്മിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നേുള്ള സ്നേഹവും. ഇതെല്ലാമാണ് 'വിക്രം' സിനിമ വൻ വിജയമാകാനുള്ള കാരണം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്നുമെനിക്ക് ഉണ്ടാകണം. രാജ്കമൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ, നിങ്ങളുടെ ഞാൻ' -കമൽ പറഞ്ഞു.

മലയാളം, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ തയാറാക്കിയ വീഡിയോ രാജ്കമൽ ഫിലിംസിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



In the next movie, Surya will be with Kamal all the time