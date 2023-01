മാളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ‘പത്താൻ’ പോസ്റ്ററുകളും കട്ടൗട്ടുകളും നശിപ്പിച്ച് ബജ്റംഗ് ദൾ

‘പത്താൻ’ സിനിമക്കെതിരെ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ മാളിൽ പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്ററുകളും കട്ടൗട്ടുകളും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബജ്റംഗ് ദൾ പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറി അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യരുതെന്ന് മാൾ അധികൃതരെ അക്രമികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 25നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് ബാദ്ഷ ഷാരൂഖ് ഖാനും ദീപിക പദുകോണും ജോൺ എബ്രഹാമുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

#WATCH | Gujarat | Bajrang Dal workers protest against the promotion of Shah Rukh Khan's movie 'Pathaan' at a mall in the Karnavati area of Ahmedabad (04.01)



(Video source: Bajrang Dal Gujarat's Twitter handle) pic.twitter.com/NelX45R9h7