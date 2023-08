എന്റെ മുന്നിൽ പിറന്നു വീണ കുട്ടിയാണ് ! ഹൃത്വിക് റോഷനുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ച് രേഖ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഹൃത്വിക് റോഷൻ, പ്രീതി സിന്റ, രേഖ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി 2003 ൽ രാകേഷ് റോഷൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'കോയി മിൽ ഗയ'. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിത്രം വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജാദൂ എന്ന അന്യഗ്രഹജീവിയും രോഹിത് എന്ന യുവാവും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രം വൻ വിജയമായിരുന്നു. 'കോയി മിൽ ഗയ'യിൽ ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ അമ്മ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് രേഖയാണ്. 20 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ചിത്രം വീണ്ടും പ്രദർശനത്തിനെത്തുമ്പോൾ നടൻ ഹൃത്വിക് റോഷനും ചിത്രവുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നടി. 'ഹൃത്വിക് ഒരു മികച്ച കലാകാരനാണ്. 'കോയി മിൽ ഗയ'യിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായതാണ്. എന്റെ മുന്നിലാണ് അവൻ ജനിച്ചു വീണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിലെ അമ്മ- മകൻ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നക്ഷത്രങ്ങളോട് പറയൂ, ലോകം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങൾ കോയി...മിൽ ഗയ'- രേഖ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Duggu was born in front of me says Rekha