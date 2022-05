cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: മഞ്ജു വാര്യർ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളരിപ്പട്ടണം എന്ന സിനിമയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് 'വെള്ളരിക്കപ്പട്ടണ'ത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ മനീഷ് കുറുപ്പ്. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് സിനിമയാണ് വെള്ളരിക്കപ്പട്ടണം. അതേ പേരിൽ മഹേഷ് വെട്ടിയാർ മഞ്ജു വാര്യർ അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. വിവാദമായപ്പോൾ വെള്ളരിപ്പട്ടണം എന്നാക്കി. എന്നാൽ, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ് എന്നിവയിൽ വെള്ളരിപ്പട്ടണം തിരഞ്ഞാൽ വെള്ളരിക്കപ്പട്ടണം എന്ന മഞ്ജു വാര്യർ- സൗബിൻ സിനിമയുട വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പേര് പൂർണമായും മാറ്റണമെന്ന് മനീഷ് കുറുപ്പ് വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇക്കാര്യം മഞ്ജുവാര്യരെ പലതവണ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അതെല്ലാം സംവിധായകനും നിർമാതാവുമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് മറുപടി നൽകി. സംവിധായകൻ സനൽകുമാർ ശശിധരനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതുപോലെ തനിക്കെതിരെയും മഞ്ജു പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നും മനീഷ് പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ പേര് പിൻവലിക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫിലിം ലേബർ അസോസിയേഷൻ ( ഐ.ഡി.എഫ്.എൽ.എ) ഭാരവാഹികളും പറഞ്ഞു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ബെല്ലാരി, സുബിൻ സുരേഷ്, നിഷ, ഡാനിയൽ ബേബി തുടങ്ങിയവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Show Full Article

News Summary -

director of Vellarikka Pattanam wants to change the name of the movie Vellaripattanam