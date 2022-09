ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനത്തിന് പുല്ലുവില; 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര'ക്ക് ആദ്യ ദിനം വൻ കളക്ഷൻ

രൺബീർ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനങ്ങളെ നേരിട്ട് ആദ്യ ദിനം തന്നെ നേടിയത് വൻ കളക്ഷൻ. ചിത്രം ആദ്യദിനം 35 മുതൽ 37 കോടി നേടിയെന്നാണ് വിവിധ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രം നേടിയത് ഒരു മില്യൺ ഡോളറാണെന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് രമേശ് ബാല പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചിത്രം ആദ്യ സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

#Brahmastra Day 1 Early Estimates for All-India Nett for all languages 36 Crs..



A new record for non-holoday for an Original Hindi film..