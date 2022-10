ചൊറിയണത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് അനുപം ഖേറിനെ തല്ലി; ആശുപത്രിയിലായതിനെ കുറിച്ച് അമ്മ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ മകനെ ചൊറിയണത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് തല്ലിയതിനെ കുറിച്ച് അനുപം ഖേറിന്റെ അമ്മ ദുലാരി ഖേർ . നടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചാറ്റ് ഷോയായ മൻസിലേ ഓർ ഭീ ഹെ എന്ന പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ മകനെ ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്നു അടിച്ചു പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ചും അമ്മ പറഞ്ഞു. സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച പൈസ അനുപം ഖേർ ചെലവഴിച്ചതാണ് അമ്മയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പൈസ തിരികെ കൊണ്ടുവരാതെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇതു കാര്യമാക്കിയില്ല. പക്ഷെ അമ്മ ഇത് വെറുതെ വിടാൻ തയാറായില്ല.

ചൊറിയണത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ടായിരുന്നു അനുപം ഖേറിനേയും സഹോദരൻ രാജു ഖേറിനേയും അമ്മ തല്ലിയിരുന്നത്. ഇതു ഉപയോഗിച്ച് തല്ലു കിട്ടിയാൽ ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിയുകയും വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം തല്ലു കൊണ്ട് നടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി ചൊറിയണയത്തിന്റെ കമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കരുതെന്നും പകരം കൈകൊണ്ട് തല്ലാനും ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അമ്മ ദുലാരി ഖേര്‍ മകന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു

സൂരജ് ബര്‍ജാദ്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഊഞ്ചൈ ആണ് അനുപം ഖേറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, ബൊമാന്‍ ഇറാനി, പരിണീതി ചോപ്ര, സാരിക നീന ഗുപ്ത, ഡാനി ഡെന്‍സോഗ്പ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാനകഥപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നവംബർ 11 ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

Show Full Article

News Summary -

Anupam Kher mom Dulari Kher Opens Up About She beat him with Bichu Buti