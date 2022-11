ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു -ഇന്ന് കോടികൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ബച്ചൻ പറയുന്നു...

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന താരങ്ങളിലൊരാളാണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ. ഇപ്പോഴിതാ താൻ നേടിടേണ്ടി വന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് താരം. അമിതാഭ് ബച്ചൻ അവതാരകനായി എത്തുന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പാനിപൂരി മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ബച്ചൻ പഴയകാല ഓർമ പങ്കുവെച്ചത്. 'കൊൽക്കത്തയിലെ വിക്ടോറിയൽ മെമ്മോറിയലിന് മുന്നിലാണ് ലോകത്തിലെ മികച്ച പാനിപ്പൂരി ലഭിക്കുന്നത്. മുൻപ് 300 - 400 രൂപക്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പണം തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവിടത്തെ പാനിപ്പൂരിയായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഇത് വളരെ വില കുറവും ഏറെ രുചികരവുമായിരുന്നു -ബച്ചൻ പഴയ ഓർമ പങ്കുവെച്ച് പറഞ്ഞു. 'ഊഞ്ചായ്' ആണ് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. അനുപം ഖേർ, ബൊമൻ ഇറാനി, ഡാനി ഡെൻസൊങ്പ, പരിണീതി ചോപ്ര, സരിഗ, നീന ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Show Full Article

Amitabh Bachchan would survive on panipuri when he worked in Kolkata