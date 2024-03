ഇന്ത്യൻ കോച്ച് സെയ്ത് അബ്ദുൽ റഹീമായി അജയ് ദേവ്ഗൺ; 'മൈതാൻ' പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

Witness an extraordinary story of a man, a team, a nation, and the unwavering belief that left an indelible mark on the history of Football! #MaidaanTrailerKicksOff7thMarch#MaidaanOnEid#PriyamaniRaj @raogajraj @BoneyKapoor @ZeeStudios_ @iAmitRSharma @arrahman… pic.twitter.com/oo1ltT6To4