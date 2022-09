അഞ്ച് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ; ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും സൽക്കാരം, ബോളിവുഡിൽ വീണ്ടും വിവാഹം...

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന താരവിവാഹമാണ് നടി റിച്ച ഛദ്ദയുടേയും നടനും മോഡലുമായ അലി ഫസലിന്റേയും. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ സൗത്ത് മുംബൈയിൽവച്ചാണ് വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമായിരിക്കും ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുക. പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഞ്ച് ദിവസത്തെ വിവാഹാഘോഷമാണ് താരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുളള വിവാഹത്തിന് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേകം സൽക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കും. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.

2012 ൽ പ്രണയത്തിലായ ഇവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കല്യാണം മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം വിവാഹമുണ്ടാകുമെന്ന് നടി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

'ഞങ്ങള്‍ ഈ വർഷം വിവാഹിതരാവും. കൊവിഡിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ തെറ്റായ കാരണങ്ങളാൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയതോടെ ഞങ്ങള്‍ ജോലിത്തിരക്കിലായി. അതാണ് വിവാഹം നീണ്ടുപോയത്'- റിച്ച ഛദ്ദ ന്യൂസ് 18ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

Actress Richa Chadha and Ali Fazal to have a 5-day wedding in South Mumbai end of September