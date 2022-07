നടി പവിത്രക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നടൻ നരേഷിനെ ചെരുപ്പൂരി തല്ലാൻ ശ്രമിച്ച് ഭാര്യ; വിഡിയോ വൈറൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തെലുങ്ക് നടൻ നരേഷിനും നടി പവിത്ര ലോകേഷിനും നേരെ നരേഷിന്‍റെ ഭാര്യ രമ്യ ചെരുപ്പ് ഉൗരി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുന്നു. നരേഷ് താമസിക്കുന്ന മൈസൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു രമ്യ. ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന നരേഷിനെയും പവിത്രയേയും തടയുന്ന രമ്യയെ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് പിടിച്ചുമാറ്റുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ലത്. വനിത പൊലീസ് അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ രമ്യ ചെരുപ്പ് ഉൗരി നരേഷിനും പവിത്രക്കും നേരെ ചെല്ലുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.

നരേഷും പവിത്രയും വിവാഹിതരായെന്ന വാർത്ത തെലുങ്ക് സിനിമ ലോകത്ത് ഉൾപ്പെടെ പരന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ച് നരേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തി. താൻ വിവാഹ മോചന നോട്ടീസ് അയച്ചതിന്‍റെ പ്രതികാരമായി രമ്യ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണിതെന്ന് നരേഷ് പങ്ക് വെച്ച വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ. നരേഷിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാര്യയാണ് രമ്യ.

