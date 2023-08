വാക്ക് പാലിച്ച് ആമിർ ഖാൻ! സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തുന്നു...

#Xclusiv… AAMIR KHAN LOCKS CHRISTMAS 2024 FOR NEXT FILM… Aamir Khan Productions’ Prod No. 16 [not titled yet],

starring #AamirKhan in the lead role, to release on 20 Dec 2024 #Christmas2024.



Pre-production of the film is ongoing and the film goes on floors on 20 Jan 2024…… pic.twitter.com/wAMIvPL60D