ദീപിക പദുകോൺ വേണ്ടെന്ന് ആമിർ ഖാൻ പറഞ്ഞു! സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് നടി

link ബോക്സോഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു ആമിർ ഖാന്റെ ധും3. 2013 ഡിസംബറിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ കത്രീന കൈഫായിരുന്നു നായിക. നടിയുടെ കരിയർ ബ്രേക്ക് നൽകിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം നായികയായി പരിഗണിച്ചത് ദീപിക പദുകോണിനെയായിരുന്നത്രേ. നടി തന്നെയാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിലൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ഇടപെട്ട് അവസാനനിമിഷം ചിത്രത്തിൽ ഒഴിവാക്കി. സിനിമയുടെ പേര് എടുത്തു പറയാതെയാണ് ദീപിക ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

'ഒരു ചിത്രത്തിനായി നിർമാതാവ് എന്നെ സമീപിച്ചു. ആ സിനിമയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും എന്റെ കരിയർ മാറുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഉറപ്പായിരുന്നു ആ സിനിമ. എന്നാൽ ആ സമയം നായകൻ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരികെ എത്തിയതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിനായി ഞാൻ വളരെയധികം ആവേശത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഭാഗമല്ലെന്ന് മനസിലായി. ഇത് എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു- ഫിലിം ഫെയറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ദീപിക പദുകോൺ പറഞ്ഞു.

കരിയറിൽ ഏറ്റവും വഴിത്തിരിവായ ചിത്രം അയാൻ മുഖർജിയുടെ യേ ജവാനി ഹേ ദീവാനിയാണെന്നും ദീപിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്- ദീപിക വ്യക്കമാക്കി.

Was Deepika Padukone 'Rejected' From Dhoom 3 At The Last Minute By Aamir Khan?