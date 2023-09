കൃതി ഷെട്ടിയുടെ നായകനായി അഭിനയിക്കില്ല; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി വിജയ് സേതുപതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link നടി കൃതി ഷെട്ടിയുടെ നായകനായി അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് നടൻ വിജയ് സേതുപതി. ഒരു തെലുങ്ക് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മകളായി അഭിനയിച്ച കൃതിക്കൊപ്പം റൊമാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് താരത്തിന്റെ വിശദീകരണം. '2021 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമായ ഉപ്പെണ്ണയിൽ കൃതി ഷെട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ കാരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. അതിൽ നായികയായി കൃതിയുടെ പേരാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഞാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛനായി അഭിനയിച്ച കൃതിക്കൊപ്പം കൃതിക്കൊപ്പം റൊമാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മറ്റൊരു നായികയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ഉപ്പെണ്ണയുടെ ക്ലൈമാക്‌സിൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു രംഗത്തിൽ കൃതിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് ആ രംഗം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സമയം അവളോട് പറഞ്ഞു, 'നിന്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു മകൻ എനിക്കുണ്ട്. നീ എനിക്ക് മകളെപ്പോലെയാണ്. എന്നെ അച്ഛനായി കരുതി ഒരു ഭയവും കൂടാതെ അഭിനയിക്കൂയെന്ന്'. അതിന് ശേഷം അവൾ ആ രംഗം നന്നായി ചെയ്തു'. കൃതി ഷെട്ടി എനിക്ക് മകളെപ്പോലെയാണ്. അവളെ എന്റെ നായികയായിചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല-വിജയ് സേതുപതി' കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

