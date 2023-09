സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനൊപ്പമുള്ള കുട്ടി ഇന്ന്​ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ -വൈറലായി ചിത്രം

By വെബ് ഡെസ്ക് ത്രോബാക്ക്​ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുന്നത്​ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പതിവാണ്​. ഇത്തവണ സൗത്ത്​ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തും ഒപ്പമുള്ള കുട്ടിയുമാണ്​ വൈറൽ താരങ്ങളായത്​. രജനീകാന്തും കുട്ടിയും പരസ്പരം പുണർന്ന്​ നിൽക്കുന്നതായാണ്​ ചിത്രത്തിലുള്ളത്​. സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിൽ ആണ്​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്​.

രജനികാന്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി ഇന്നൊരു ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരമാണെന്നതാണ്​ ഏറ്റവും വലിയ അദ്​ഭുതം. ബോളിവുഡിൽ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ നടൻ, നിരവധി തവണ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ പുരുഷൻ എന്ന പദവി തുടങ്ങി നിരവധി നേട്ടങ്ങളും ഈ നടന്‍റെ പേരിലുണ്ട്​. ബോളിവുഡിന്‍റെ സൂപ്പർ ഡാൻസറും മസിൽമാനുമായ സാക്ഷാൽ ഹൃത്വിക്​ റോഷനാണ്​ ചിത്രത്തിലുള്ളത്​. 1986ലെ 'ഭഗവാൻ ദാദ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആണ് വൈറലായ ഫോട്ടോ. ഹൃത്വികിന്റെ പിതാവ്​ രാകേഷ് റോഷൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണ് 'ഭഗവാൻ ദാദ'. ഈ ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്തിന്റെ മകന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഹൃത്വിക് എത്തിയത്. ശ്രീദേവി, ടീന മുനിം, ഡാനി ടെൻസോങ്‌പ എന്നിവരും ഈ സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ജെ ഓം പ്രകാശ്. 'കഹോ നാ പ്യാർ ഹേ' എന്ന ചിത്രത്തിലുടെ ബോളിവുഡിൽ തരംഗം തീർത്താണ്​ ഹൃത്വിഷ്​ റോഷൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക്​ എത്തിയത്​. 49 വയസ്സുള്ള ഹൃത്വിക് റോഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ്‌. അഭിനയത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൃത്തവൈദഗ്ധ്യവും പേര് കേട്ടതാണ്. ആറ് ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് , അതിൽ നാലെണ്ണം മികച്ച നടനുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ ​സമ്പത്തിൽ ഷാരൂഖ്​ ഖാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് ഹൃത്വിക് റോഷനാണ്. 3101 കോടിയാണ് നടന്റെ ആസ്തി. സിനിമക്കായി വാങ്ങുന്നത് 40 മുതൽ 65 കോടി വരെയാണ്.

