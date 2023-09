തിയറ്ററിൽ ഇഷ്ട താരത്തിനായി ആർപ്പ്​ വിളിച്ച്​ ഇളയദളപതി വിജയ്​; ചിത്രം പങ്കുവച്ച്​ സംവിധായകൻ വെങ്കട് പ്രഭു

By വെബ് ഡെസ്ക് തിയറ്ററുകളിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടതാരം വരുമ്പോള്‍ പല തരത്തിലാണ്​ ആരാധകർ ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്​. ചിലർ കയ്യടിക്കും, ചിലർ ആർപ്പ്​ വിളിക്കും, ചിലരാകട്ടെ പേപ്പറും പൂക്കളും വാരിവിതറും. സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങള്‍ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുമോ? അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രമാണ് സംവിധായകൻ വെങ്കട് പ്രഭു പങ്കുവച്ചത്. ദളപതി വിജയ്‌യുടെ ഫാൻബോയ് മൊമന്റ് ആണ്​ ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്​.

സംഭവം നടന്നത്​ അങ്ങ്​ അമേരിക്കയിലാണ്​. ദളപതി 68 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലാണ് വിജയ് ഇപ്പോൾ. സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ ഗണത്തിൽപെടുന്ന സിനിമയുമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ വെങ്കട് പ്രഭുവിന്റെ വരവ്. നേരത്തെ വിര്‍ച്വൽ പ്രൊഡക്‌ഷന്റെ ഭാഗയമായുള്ള സെറ്റ് വർക്കുകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വെങ്കട് പ്രഭു പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

വിജയ് ബോളിവുഡ്​ നടൻ ഡെൻസെൽ വാഷിങ്ടണ്ണിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് എന്നത്​ അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്​. ഒരു തിയേറ്ററിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീമിയറിനിടെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വിജയിലെ ആ ഫാൻബോയ് ഉണർന്നു. പ്രിയതാരം ഡെൻസെൽ വാഷിങ്ടണിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആർപ്പു വിളിക്കുന്ന വിജയ്‌യുടെ ചിത്രമാണ് വെങ്കട് പ്രഭു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഡെൻസെൽ വാഷിങ്ടൺ നായകനായി എത്തിയ ഇക്വലൈസർ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് വിജയ് തിയറ്ററിലെത്തി കണ്ടത്.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ലിയോയുടെ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് താരം. ചിത്രം ഒക്ടോബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. Show Full Article

Thalapathy Vijay has his fanboy moment in US theatre as he watches Denzel Washington