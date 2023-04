ആരാധകരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയായി 'കങ്കുവ'; അമ്പരപ്പിച്ച് സൂര്യ ചിത്രം

A Man with Power of Fire & a saga of a Mighty Valiant Hero.#Suriya42 Titled as #Kanguva In 10 Languages🔥

In Theatres Early 2024



Title video 🔗: https://t.co/xRe9PUGAzP@KanguvaTheMovie @Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @ThisIsDSP @StudioGreen2 @UV_Creations @kegvraja pic.twitter.com/0uWXDIMCTM