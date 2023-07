കരീനയുമായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായത് തന്നെ തകർത്തു! ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസിലായില്ല- ഷാഹിദ് കപൂർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബോളിവുഡിൽ മാത്രമല്ല തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തും ഷാഹിദ് കപൂറിന് ആരാധകരുണ്ട്. 2004 ൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ഇഷ്ക് വിഷ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നടൻ ചുവടുവെച്ചത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടൻ ബോളിവുഡിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് നേരിടേണ്ടിവന്ന അപമാനത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നടൻ. നടി കരീന കപൂറുമായുള്ള സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായത് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ മാനസികമായി തകർത്തുവെന്ന് നടൻ മിഡ് ഡേക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. 'സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായത് എന്നെ മാനസികമായി തകർത്തു. അന്നെനിക്ക് 24 ആയിരുന്നു പ്രായം. എന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലായില്ല. എന്റെ സ്വകാര്യതയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ സംഭവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ എന്തായാലും ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പക്വത വരാത്ത പ്രായത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ഇടക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ-ഷാഹിദ് കപൂർ പറഞ്ഞു. കരീനയുമായുള്ള സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ പ്രണയം ഇരുവരും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് 2007 ൽ വേർപിരിഞ്ഞു. തുടർന്ന് കരീന സെയ്ഫ് അലിഖാനേയും ഷാഹിദ് മിറ രാജ്പുത്തിനേയും വിവാഹം ചെയ്തു. Show Full Article

Shahid Kapoor says he was ‘destroyed’ after pictures of him kissing his then-girlfriend Kareena Kapoor surfaced online