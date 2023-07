കാര്യം അറിയാതെ ഒരാളെ വിമർശിക്കരുത്! അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളില്‍ ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചത്... സൽമാൻ ഖാനെതിരെ നടി സോമി അലി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നടൻ സൽമാൻ ഖാനെതിരെ വിമർശനവുമായി നടി സോമി അലി. നടന്റെ പേര് എടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനും തകർക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു താരം തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ആ സമയത്ത് കൂടെ നിന്നില്ലെന്നും നടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. നടൻ സൽമാൻ ഖാനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. 'ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കാൻ പറയും തനിക്കെതിരെ മദ്യപാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എന്റെ മനോനിലയെ ചോദ്യം ചെയ്യും എങ്കിലും ഞാൻ പറയും. കാരണം അപമാനവും അതിക്രവും അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ ആണ്. അന്ന് എന്നെ പിന്തുണച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും കൂടെ നിന്നില്ല. കാരണം ആ അതിക്രമി വലിയൊരു താരമാണ്. അയാൾക്ക് കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനും തകർക്കാനും സാധിക്കും. കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് കരുതി എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ആ സമയത്ത് തന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞു- സോമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പവും സ്നേഹവുമുള്ള ബോളിവുഡിലെ ഒരു സൂപ്പർ താരത്തോട് അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിക്രമി വളരെ സ്നേഹമുളള മനുഷ്യനാണെന്നാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് എന്നോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ അതിക്രമിയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ അന്ധനായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് മൗനം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ട്രോളുകളും ഉയർന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ വായിക്കാറില്ല. അതിനുള്ള സമയവുമില്ല. എന്റെ ജീവിതം ഞാനാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ആ അടച്ചിടപ്പെട്ട വാതിലുകള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ നിങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഞാനായിരുന്നു . അവിടെ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കാര്യമറിയാതെ ഒരു വ്യക്തിയേയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിഹസിക്കരുത്. അതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കു'- സോമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

Salman Khan’s ex Somy Ali says ‘King of Bollywood’ calls her abuser ‘a very good human being