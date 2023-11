‘ഞങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെപ്പോലെയായിരുന്നേനെ’; ഷാരൂഖ്​ ഖാന്​ ഹൃദയം തൊട്ട കുറിപ്പുമായി സൈറ ബാനു

By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link 58ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ബോളിവുഡ്​ താരം ഷാരൂഖ്​ ഖാന്​ ആശംസയുമായി നടിയും നടൻ ദിലീപ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയുമായ സൈറ ബാനു. ദിലീപിനും എനിക്കും ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെപ്പോലെയായിരുന്നേനെ എന്നും അവർ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ‘അല്ലാഹു എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ. ജന്മദിനാശംസകൾ, ഷാരൂഖ്’ എന്നുപറഞ്ഞാണ്​ കുറിപ്പ്​ അവസാനിക്കുന്നത്​.

സൈറ ബാനുവുമായി അടുത്ത ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് ഷാരൂഖും ഗൗരിയും. തനിക്കും അന്തരിച്ച നടൻ ദിലീപ് കുമാറിനും ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഷാരൂഖിനെ പോലെയാവുമായിരുന്നു എന്ന് സൈറ ബാനു പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘പ്രിയ ഷാരൂഖ്, എന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ലേ. ദിലീപ് സാഹിബിനോടും എന്നോടും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അഗാധമായ ആരാധന നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടുമുട്ടലുകളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സങ്കടകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ, സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്​ ആശ്വസിപ്പിച്ചവരിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത്​ നിങ്ങളായിരുന്നു. അല്ലാഹു എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ. ജന്മദിനാശംസകൾ, ഷാരൂഖ്’-സൈറ ബാനു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

നേരത്തേ ഷാരൂഖിന്‍റെ ഭാര്യ ഗൗരി തന്നെപ്പോലെയാണെന്ന്​ സൈറബാനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. മോശം സമയത്തും നല്ല സമയത്തും ഷാരൂഖിന്​ കരുത്തുറ്റ പിന്തുണയുമായി നിന്ന ഗൗരിയെ തന്നോടു തന്നെയാണ് സൈറ ബാനു ഉപമിച്ചത്. ദിലീപ് കുമാറിന്റെ കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും ഉടനീളം പിന്തുണയായി നിന്ന തന്റെ ജീവിതം ഇത്​ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും സൈറ ബാനു പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയായതിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ അനുഭവം നമ്മൾ ഇരുവരും പങ്കിടുന്നുണ്ട്​. ബബ്ളിയായൊരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ഊർജസ്വലയായ ഒരു നവവധുവിൽ നിന്നും സുന്ദരിയായ, കഠിനാധ്വാനിയായ, ട്രെൻഡ് സെറ്ററായൊരു സ്ത്രീയായി നിങ്ങൾ മാറുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിക്കും എന്നെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ദിലീപ് സാഹിബിനൊപ്പമുള്ള കാലത്തെ എന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദിലീപ് സാഹിബിനൊപ്പം നല്ലതും ചീത്തയുമായ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷാരൂഖിനൊപ്പവും നിന്നിട്ടുണ്ട്’- സൈറ ബാനു അന്ന്​ കുറിച്ചു. ഷാരൂഖിനെയും ദിവ്യഭാരതിയേയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഹേമമാലിനിയുടെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദിൽ ആഷ്‌ന ഹേ'യുടെ പൂജചടങ്ങിൽ താനും ദിലീപ് കുമാറും പങ്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ചും 2017ൽ മുംബൈ മിററിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സൈറ ബാനു ഓർത്തെടുത്തിരുന്നു. ‘ദിലീപ് സാബ് ആയിരുന്നു ആദ്യ ക്ലാപ്പ് അടിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഷാരൂഖിനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഷാരൂഖും ദിലീപ് സാബും ഒരുപോലെയാണ്. ഏറെ സാമ്യമുണ്ട്, സമാനമായ മുടിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മുടിയിഴകളിൽ വിരലോടിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്’ സൈറ ബാനു അന്ന്​ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Saira Banu Shares Heartfelt Note For SRK On 58th Birthday: 'If My Son Were Here, He Would Have Looked Just Like You'