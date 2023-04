മാമുക്കോയയെ കാണാന്‍ പോകാതിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്; ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി രഘുനാഥ് പലേരി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നടൻ മാമുക്കോയക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് അർഹിച്ച ആദരവ് ലഭിച്ചില്ലെന്നുള്ള വിമർശനം നിലനിൽക്കെ പ്രിയസുഹൃത്തിനെ അവസാനമായി കാണാൻ എത്താതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി രഘുനാഥ് പാലേരി. കരയാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയസുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോകാതിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 'മാമുക്കോയയെ കാണാൻ പോയിരുന്നോ' എന്ന ആരാധകന്റെ കമന്റിനായിരുന്നു മറുപടി. രഘുനാഥ് പാലേരിയുടെ കുറിപ്പും കമന്റും വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

'രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചങ്ങാതിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് ശ്രീ മാമുക്കോയയെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണുന്നത്. കുറേനേരം കയ്യിൽ പിടിച്ചുള്ള ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ കയ്യിലേക്കിട്ടുതന്ന സ്നേഹചൂട് അവിടെത്തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഞാനും ചെന്നില്ല. ചെന്നാൽ ഞാൻ കരയും . എനിക്കെന്തോ കരയാൻ ഇപ്പോൾ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല'- ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കുറിച്ചു.

നടനുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചും രഘുനാഥ് പാലേരി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. 'മഴവിൽക്കാവടിയാടി രസിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ മഴവില്ലുകളെ പോക്കറ്റടിച്ചു നടന്ന എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞിക്കാദറിനെ, ഒപ്പം നടന്ന പഴയ ഫുൾ പോക്കറ്റടി ടീം ഇന്നലെ വന്ന് പോക്കറ്റടിച്ചോണ്ടുപോയി.മനസ്സിൽ ഹരിശ്രീ കുറിച്ച എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയോടെ കണ്ണ് തുടക്കുന്നു. ആ കണ്ണീർതുള്ളികളാവും യാ മത്താ.... യാ സത്താ... യാ... ഹൂദെ ന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി മഴയായി പെയ്യുക. ഇനി പെയ്യാനിരിക്കുന്ന സകല മഴയും ഞാൻ നനയും. അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാദർ സ്പർശമുണ്ടാകും'.

