cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബോളിവുഡിലും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടി ഷാറൂഖ് ഖാൻ ചിത്രം ജവാൻ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'ജവാൻ' ഇതിനോടകം തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 700 കോടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ജവാനിൽ പ്രിയാമണിയും ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകൻ അറ്റ്‍ലി തന്നെ പറ്റിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയാമണി. അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

'ജവാൻ ചിത്രത്തിൽ നടൻ വിജയ് യും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംവിധായകൻ അറ്റ്ലി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു ശരിക്കും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. വിജയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹംകൊണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് ആറ്റ്ലി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണവേളയിൽ വിജയ് സെറ്റിലെത്തിയില്ല. ഇത് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി. പിന്നീടാണ് ആറ്റ്ലി എന്നെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് മനസിലായത്'- പ്രിയാമണി പറഞ്ഞു. Show Full Article

Priyamani reveals that Atlee made a false promise to her before casting her in Jawan