കോഹിനൂർ മാത്രമല്ല, ‘അമൂല്യ രത്നങ്ങളായ’ വിജയ് മല്യയെയും നീരവ് മോദിയെയും കൂടെ തിരികെ നൽകണം -ട്വിങ്കിൾ ഖന്ന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അപഹരിച്ച കോഹിനൂർ രത്നം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ‘അമൂല്യ രത്നങ്ങളായ’ വിജയ് മല്യയെയും നീരവ് മോദിയെയും കൂടെ തിരികെ നൽകണമെന്ന് ബോളിവുഡ് നടിയും നിർമാതാവും നടൻ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയുമായ ട്വിങ്കിള്‍ ഖന്ന. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പംക്തിയിലാണ് ട്വിങ്കിളിന്റെ പരാമര്‍ശം. ചാള്‍സ് മൂന്നാമന്റെ കിരീടധാരണത്തില്‍ ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് ലേഖനം. ചാള്‍സിന്റെ കിരീടധാരണത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ കാണിക്കുന്ന ആവേശം തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ അവരാല്‍ കോളനിവത്കരിക്കപ്പെട്ട പൈതൃകമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും ട്വിങ്കിള്‍ കുറിച്ചു. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട കിരീടധാരണം മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിനെയും അവർ പരിഹസിച്ചു. കിരീടധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകള്‍ ആ പഴയ കോഹിനൂര്‍ വിവാദത്തെ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൊട്ടാരം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ കോഹിനൂര്‍ ആഘോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, കോഹിനൂര്‍ തിരിച്ചു തരണമെന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇതൊന്നും തടസ്സമാകുന്നില്ല. ഞാന്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോഹിനൂര്‍ മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് അമൂല്യ രത്‌നങ്ങളായ വിജയ് മല്യയെയും നീരവ് മോദിയെയും കൂടെ തിരികെ നൽകണം, ട്വിങ്കിള്‍ പരിഹസിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Not only Kohinoor, but precious jewels like Vijay Mallya and Nirav Modi should also be returned - Twinkle Khanna