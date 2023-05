നിക്ക് എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ വിളിക്കുന്നത്! അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ തന്നെ ജിജു(സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നടി പ്രി‍യങ്ക ചോപ്രയുടെ ഭർത്താവും ഗായകനുമായ നിക്ക് ജൊനാസ്. അടുത്തിടെ ബി.ബി.സിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവതാരക ജിജു എന്ന് നിക്കിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ജിജു എന്നുമാത്രമല്ല പല പേരുകളിലും തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'നിത അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പ്രിയങ്കക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു.അന്ന് എന്നെ 'ജിജു' എന്നായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ചിലർ വിളിച്ചത്- സംഭവം വ്യക്തമാക്കികൊണ്ട് നിക്ക് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ' നിക്കുവാ...' എന്നും വിളിച്ചുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ താൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും നിക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ലാബ് ജാമും സ്പ്രിംഗ് റോളും ജിലേബിയും സമൂസയും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അച്ചാറുകൾ വളരെ എരിവുള്ളതിനാൽ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിക് ജൊനാസ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

