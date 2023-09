പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? നയൻതാരയുടെ മറുപടി വൈറൽ

By വെബ് ഡെസ്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്നെത്തി പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച നടിയാണ്​ നയൻതാര. ആദ്യ ബോളിവുഡ്​ ചിത്രമായ ജവാന്‍റെ വിജയത്തിന്‍റെ ആഘോഷത്തിലാണ്​ താരമിപ്പോൾ. ജവാനിൽ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ നായികയായി ഗംഭീര തുടക്കമാണ് നയൻതാരയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. നർമദ റായി എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് നയൻതാര ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ടും ആക്ഷൻ സീനുകൾ കൊണ്ടും ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. ബോക്സ് ഓഫീസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ‘ജവാൻ’ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. നാലു ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള തലത്തിൽ ചിത്രം കളക്റ്റ് ചെയ്തത് 500 കോടി രൂപയാണ്

‘ജവാൻ’ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിപ്പു തുടരുമ്പോൾ, നയൻതാരയുടെ പഴയൊരു അഭിമുഖ വിഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്​. തന്റെ പേടികളെ കുറിച്ചും മിത്തുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നയൻതാര അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്​. ഭൂതപ്രേതാദികളെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും താരം മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്​. ‘അങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിയില്ല, എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ പേടിയുണ്ട് താനും. ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ധാരാളം ഹൊറർ സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കാണുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല’ -നയൻസ്​ പറയുന്നു.

‘ഹൊറർ സിനിമകളിലെ മർമ്മം, ആ മിസ്റ്ററി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നതൊക്കെ വളരെ താത്പര്യത്തോടെ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചു കുറെ ആലോചിക്കും. അപ്പോൾ ‘അയ്യോ അവിടെ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വരുന്നില്ലേ; എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ തോന്നും. പക്ഷേ ഭൂതവും പ്രേതവും ഒക്കെയുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല’-നയൻതാര പറഞ്ഞു.

എന്തെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ നിവർന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങില്ല. അത്​ ആരോ പറഞ്ഞു തന്ന വിചിത്രമായൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ കിടന്നാൽ പ്രേതത്തിനു ഈസിയായിരിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നലാണ്. അതു കൊണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്നാണ് ഉറങ്ങുക. അതു പോലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങില്ല’-നയൻതാര പറയുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Nayanthara is scared of this thing! Actress Opens Up About Her Fears