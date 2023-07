‘നിന്നെയോർത്ത്​ അഭിമാനിക്കുന്നു’; ടൈം സ്ക്വയർ ബിൽബോർഡിലെ മകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച്​ മഹേഷ്​ ബാബു

By വെബ് ഡെസ്ക് തെലുഗു സിനിമാലോകത്തെ സൂപ്പര്‍താരം മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റെ വിശേഷങ്ങൾ ആരാധകർക്ക്​ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്​. താരത്തിന്റെ മകള്‍ സിതാര ഗട്ടമനേനിയും ഏറെ പ്രശസ്തയാണ്​. അച്ഛന്റെ വഴി പിന്‍തുടരാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മോഡലിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്​ മകളിപ്പോൾ. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആക്റ്റീവായ സിതാര ഡാന്‍സ് വിഡിയോകളും മറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ടൈംസ് സ്‌ക്വയര്‍ ബില്‍ബോര്‍ഡില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിതാരയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍.

പിഎംജെ ജ്വല്ലറിയുടെ പുതിയ മുഖമാണ് സിതാര. ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് ടൈംസ് സ്‌ക്വയറില്‍ താരപുത്രിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞത്. പ്രശസ്ത ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡായ പി‌എം‌ജെയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ സിതാരയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക ആഭരണ നിര അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ​. ഇതോടെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബിൽ​ബോർഡ്​ താരമായി സിതാര മാറി. മകളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് മഹേഷ് ബാബു ടൈംസ് സ്‌ക്വയറില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചു. ‘ടൈസ് സ്‌ക്വയറില്‍ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്നു. നിന്നില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. തിളങ്ങുന്നത് തുടരൂ’- എന്ന അടിക്കുറിപ്പിലാണ് താരം ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.

മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ നമ്രതയും മകളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എത്തി. ‘ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ ആരാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ! നിന്നെക്കുറിച്ചോർത്ത്​ ഞാൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും വാക്കുകൾ കൊണ്ട്​ പറയാൻ കഴിയില്ല’ -നമ്രത കുറിച്ചു. നിരവധി പേരാണ് താരപുത്രിക്ക് ആശംസഅറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത്. മഹേഷ് ബാബു നായകനായി എത്തിയ സര്‍ക്കാര് വാരി പേട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിതാര സിനിമയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു.

Mahesh Babu's daughter Sitara makes her debut on Times Square Billboard, actor says 'so proud of you my fire cracker'