ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു; തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ -കാജോൾ

ബോളിവുഡിലെ ശക്തമായ സ്ത്രീസാന്നിധ്യമാണ് കാജോൾ. തന്റെ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നടി കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തുറന്ന് പറയാറുണ്ട് . നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തോളജി ചിത്രമായ ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറി 2 ആണ് നടിയുടെ എറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. ജൂൺ 29 ന് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. ഇപ്പോഴിതാ ലസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് കാജോൾ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലസ്റ്റ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തോട് അതിയായ ആഗ്രഹമുളളയാളാണ് ഞാൻ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും പാട്ടുകേൾക്കാനുമൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികളൊടൊപ്പം കളിക്കാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാണം- കാജോൾ ഫിലിം ഫെയറിനോട് പറഞ്ഞു.

2018 ൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. റോണി സ്‌ക്രൂവാലയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആഷി ദുവയുടെ ഫ്ലയിംഗ് യൂണികോൺ എന്റർടൈൻമെന്റും ആർഎസ്‌വിപി ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് 2 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാജോളിനൊടൊപ്പം വിജയ് വർമ, കുമുദ് മിശ്ര, തമന്ന ഭാട്ടിയ തുടങ്ങിയയയും പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

