മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്യുമോ! ദുൽഖറിന്റെ മറുപടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പിതാവ് മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടാണ് സിനിമയിൽ എത്തിയതെന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പണത്തെക്കാൾ സിനിമക്കാണ് പിതാവ് പ്രധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർഥയാണ് വിദേശത്തെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ദുൽഖർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുബൈയിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ് മാനേജരായാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അച്ഛന്റെ പാതപിന്തുടരുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു- ദുൽഖർ പറഞ്ഞു.

അച്ഛന്റെ സിനിമകൾ റീമേക്ക് ചെയ്യില്ലെന്നും ദുൽഖർ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. റീമേക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളിൽ തൊടാൻ താൽപര്യമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, പാട്ടും സിനിമകളും റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ- ദുൽഖർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

