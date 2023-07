ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് അക്ഷയ് കുമാർ! 'ഓ മൈ ഗോഡ് 2'ടീസർ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നടന്റെ വാക്കുകൾ ചർച്ചയാവുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓ മൈ ഗോഡ് 2'ന്റെ ടീസർ പുറത്തെത്തുമ്പോൾ മതത്തെ കുറിച്ച് നടൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. 2021 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യവംശി‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി പി.ടി.ഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ,താൻ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് അക്ഷയ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് 'ഓ മൈ ഗോഡ് 2'ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവന്നതോടെ വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുന്നത്. 'ഞാൻ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയിലും കാണിക്കുന്നത്. പാഴ്‌സിയോ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലീമോ എന്നല്ല, ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. ഞങ്ങൾ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല- അക്ഷയ് കുമാർ പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ആക്ഷേപഹാസ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓ മൈ ഗോഡ് 2'.അക്ഷയ് കുമാറിനോടൊപ്പം പങ്കജ് ത്രിപാഠി , യാമി ഗൗതം എന്നിവരാണ് പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2012 ൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ 'ഓ മൈ ഗോഡി'ന്‍റെ രണ്ടാംഭാഗമാണിത്. ആഗസ്റ്റ് 11 ആണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ശിവന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് അക്ഷയ് കുമാർ എത്തുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

Don’t believe in any religion: Akshay Kumar's old statement viral on After release OMG 2 teaser