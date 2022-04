ഉണ്ണി മേനോന്റെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത നായികയെ അറിയാമോ?

By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട ഗായകനാണ് ഉണ്ണി മേനോൻ. ​ഒരു പ്രശസ്ത സിനിമ താരത്തെ കൈകളിലേന്തി നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണി മേനോന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

നടി മംമ്ത മോഹൻദാസിനെ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രമാണ് ഉണ്ണി മേനോൻ ശനിയാഴ്ച ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ഭാ​ര്യ സഷിലക്കൊപ്പം മംമ്തയും അമ്മ ഗംഗയും ഇരിക്കുന്ന ചിത്രവും അ​ദ്ദേഹം പങ്കു​വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1985ൽ ബഹ്റൈനിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണ് ചിത്രം.

തെന്നിന്ത്യയില്‍ ഒട്ടാകെ നാലായിരത്തോളം പാട്ടുകള്‍ പാടി ശ്രദ്ധേയനായ ഗായകനാണ് ഉണ്ണി മേനോന്‍. അമല്‍ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ ഭീഷ്മപര്‍വ്വത്തിൽ 'രതിപുഷ്‍പം' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത് ഉണ്ണി മേനോൻ ആയിരുന്നു. വിനായക് ശശികുമാറിന്റെ വരികൾക്ക് സുഷീൻ ശ്യാമായിരുന്നു സംഗീതം. എണ്‍പതുകളിലും മറ്റും കേട്ടുശീലിച്ച മട്ടിലുള്ള ഗാനവും ആലാപനവും വലിയ പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയിരുന്നു.

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായി തിരക്കിലാണ് മംമ്തയിപ്പോൾ. ലാൽജോസിന്റെ 'മ്യാവൂ' ആണ് അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിരതം. 2022ൽ മംമ്തയ്ക്ക് കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുന്ന ജനഗണമനയാണ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. മഹേഷും മാരുതിയും, രാമ സേതു, ജൂതൻ, അൺലോക്ക് എന്നിവയാണ് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് മലയാള സിനിമകൾ. Show Full Article

Do you know the famous heroine in the hands of singer Unni Menon?