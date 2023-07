ദുൽഖർ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹം; നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, മമ്മൂക്കയെ കാണാറുണ്ട് -ചിന്താ ജെറോം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവ് ചിന്താ ജെറോം. സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അഭിനയിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ചിന്ത മൂവി വേള്‍ഡ് മീഡിയക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആർക്കൊപ്പം അഭിന‍യിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താൽപര്യമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ ദുൽഖറിനെ ഇതുവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ചിന്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ദുൽഖറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാനാണ് താൽപര്യം. നായികയായി അഭിനയിക്കണമെന്നല്ല, ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി. ദുൽഖറിനെ ഇതുവരെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. മമ്മൂക്കയെയാണ് നേരിൽ കാണാറുള്ളത് ചിന്താ ജെറോം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ദുൽഖറിന്റെ സുഹൃത്തായ സണ്ണി വെയ്ൻ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നായികമാരിൽ മഞ്ജു വാര്യർ, ശോഭന, റിമി, പാർവതി, നിഖില വിമൽ എന്നിവരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചിന്ത വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയാണ് ഇഷ്ടം. ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ നോക്കാറുണ്ട്. സ്ട്രോങ്ങായി ബോൾഡായി നിലപാടുകൾ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവേശമാണ്.നിഖില ഇന്റര്‍വ്യൂവിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നേരിൽ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്' ചിന്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

News Summary -

Chintha Jerome Opens Up About She Like To Act Dulquer Salman Movie