‘‘It’s always better to lie than to have a complicated discussion...’’ ​ചാ​ൻ​ഡ്‍ല​ർ ത​ന്റെ ‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്’ സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ച​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ല​വി​ധ ട്രോ​മ​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു ചാ​ൻ​ഡ്‍ല​ർ ബി​ങ്ങും അ​വ​രു​ടെ ‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്’ സ​ർ​ക്കി​ളും. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ലോ​ക​ത്ത് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു സി​റ്റ്കോം സീ​രീ​സ് വേ​റെ ഒ​ന്നു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. 1994 മു​ത​ൽ 2004 വ​രെ 10 സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്’ സീ​രീ​സി​ലെ ചാ​ൻ‌​ഡ്‌​ല​ർ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം മാ​ത്യു പെ​റി​ക്ക് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​ൻ​ഡ്‍ല​ർ ബി​ങ് എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ചി​രി സ​മ്മാ​നി​ച്ച മാ​ത്യു പെ​റി ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

1979ൽ ​ബാ​ല​താ​ര​മാ​യാ​ണ് മാ​ത്യു പെ​റി ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ​രം​ഗ​ത്ത് സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നോ​ട്ട് നെ​സെ​സ​റി​ലി ദ ​ന്യൂ​സ്, ചാ​ൾ​സ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ്, സി​ൽ​വ​ർ സ്പൂ​ൺ​സ്, ജ​സ്റ്റ് ദ ​ടെ​ൻ ഓ​ഫ് അ​സ്, ഹൈ​വേ ടു ​ഹെ​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്യു പെ​റി പി​ന്നീ​ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി. 1987ൽ ‘​ബോ​യ്സ് വി​ൽ ബി ​ബോ​യ്സ്’ എ​ന്ന സീ​രീ​സി​ലൂ​ടെ നാ​യ​ക പ​രി​വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് ഹോ​ളി​വു​ഡി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം​ന​ട​ത്തി.

‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്’ ടീം

ഇ​തെ​ല്ലാ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്’ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ത്യു പെ​റി​യു​ടെ ക​രി​യ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹി​റ്റ്. ചാ​ൻ​ഡ്‍ല​ർ ബി​ങ്ങി​ന്റെ വേ​ഷം 2002ൽ ​പെ​റി​ക്ക് ത​ന്റെ ആ​ദ്യ എ​മ്മി നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ക​രോ​ലി​ൻ ഇ​ൻ സി​റ്റി, അ​ല്ലി മ​ക്ബീ​ൽ, ദി ​വെ​സ്റ്റ് വി​ങ്, സ്‌​ക്ര​ബ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സീ​രീ​സു​ക​ളി​ലും പെ​റി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ ‘ദ ​എ​ൻ​ഡ് ഓ​ഫ് ലോ​ങ്ങി​ങ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നാ​ട​ക​മെ​ഴു​തി അ​തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രി​ട​ക്ക് ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട മാ​ത്യു​പെ​റി പി​ന്നീ​ട് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ഴു​തി​യ ‘ഫ്ര​ൻഡ്സ്, ല​വേ​ഴ്‌​സ്, ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ബി​ഗ് ടെ​റി​ബി​ൾ തി​ങ്’ എ​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു പെ​റി പി​ന്നീ​ട് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച​ത്. ത​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ​പെ​റി ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്നു:

‘‘എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉ​യ​ർ​ച്ചതാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ദ്യ​പാ​നി​യോ ഡ്ര​ഗ് അ​ഡി​ക്റ്റോ അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ ​ശീ​ലം മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഞാ​ന​ത് ചെ​യ്യും. എ​നി​ക്ക​റി​യാം ആ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്. ഞാ​ൻ മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ ‘ഫ്ര​ൻഡ്സി’​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഒ​രു ന​ട​നെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​തി​ൽ താ​ൻ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ‘ഫ്ര​ൻഡ്സി’​നു​മ​പ്പു​റം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ ചെ​യ്ത ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് വ​ള​രെ ന​ല്ല​താ​യി​രി​ക്കും. അ​ത് സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യാം, എ​ങ്കി​ലും...’’

ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ​ക​ളാ​യ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ‘പെ​റി ഹൗ​സ്’ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ത​ന്നെ പെ​റി തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ല​തും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വാ​തെ, ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​ങ്ങ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ചാ​ൻ​ഡ്‍ല​ർ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.