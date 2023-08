മൂന്നാം മാസത്തില്‍ മകൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ, ഒരു അമ്മക്കും ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്; ബിപാഷ ബസു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ബിപാഷ ബസുവിനും നടൻ കരൺ സിങ് ഗ്രോവറിനു മകൾ ദേവി ജനിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് മകൾ ജനിച്ച വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ജനന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനുണ്ടായ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബിപാഷ ബസു. മകൾക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മൂന്നാം മാസം കുഞ്ഞിന് സർജറി നടത്തിയെന്നും ബിപാഷ പറഞ്ഞു. ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഐവിഎഫ് വഴിയാണ് ദേവിയെ ഗർഭം ധരിച്ചത്. മകൾ ജനിച്ച് മൂന്നാം നാൾ കുഞ്ഞിന് ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് ദ്വാരമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഈ സമയം കരൺ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തായിരുന്നു. വർക്കിൽ നിന്ന് പിൻമാറാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല.

മകളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദേവി ജനിച്ചതിന്റെ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു അവരെല്ലാം. ആ സന്തോഷം തകർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഈ കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു.സാധാരണ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം പോലെയായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടേത്. ഒരു അമ്മയും ഇങ്ങനെയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്ന് എനിക്കൊപ്പം നിരവധി അമ്മമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മകള്‍ക്ക് വെന്‍ട്രികുലര്‍ സെപ്റ്റല്‍ ഡിഫക്റ്റാണെന്ന് (വിഎസ്ഡി) കണ്ടെത്തി. അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.പിന്നീട് മൂന്നാം മാസം സർജറി നടത്തി. 40 ദിവസവും 40 രാത്രിയും ഞാന്‍ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മകൾ ആരോഗ്യവതിയാണ്; ബിപാഷ വ്യക്തമാക്കി

