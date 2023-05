അടുത്ത സിനിമയിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക ഷൈൻ ടോമിനെ - ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജോലിയോട് നൂറ് ശതമാനം കൃത്യനിഷ്ഠയും ഉത്തരവാദിത്തവുമുള്ള നടനാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെന്ന് സംവിധായകൻ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. തന്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക ഷൈനിനെയാണെന്നും സംവിധായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വി.കെ പ്രകാശ് ചിത്രം ലൈവിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. താരങ്ങളായ ഷെയിൻ നിഗത്തിനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ഞാന്‍ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിലെ ആദ്യ പേര് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടേതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിരവധി ഊഹാപോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നൂറ് ശതമാനം കൃത്യനിഷ്ഠയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവുമുള്ള ആളാണ് ഷൈൻ . അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് -ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റഫറിൽ ഷൈൻ ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.

സൗബിന്‍ ഷാഹിർ, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ, മംമ്ത മോഹൻദാസ്, പ്രിയ വാര്യർ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി വി. കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ലൈവ്. വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്

