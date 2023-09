ഭവൻ സിങ് ഷെഖാവത്തും പുഷ്പയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം! 'പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ ' സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ മേൽവിലാസം മാറ്റിയ ചിത്രമാണ് അല്ലു അർജുന്റെ പുഷ്പ. സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത പുഷ്പയിലൂടെയാണ് അല്ലു അർജുന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'പുഷ്പ 2: ദ റൂളിന്റെ റിലീസിങ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. 2024 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. അല്ലു അർജുനും തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ റിലീസിങ് തീയതി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സുകുമാർ തന്നെയാണ് പുഷ്പയുടെ രണ്ടാം ഭാ​ഗവും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യഭാഗത്തെ പോലെ ഫഹദ് ഫാസിൽ തന്നെയാണ് വില്ലൻ കഥാപാത്രമായ ഭവൻ സിങ് ഷെഖാവത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുഷ്പയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഭവൻ സിങ്ങുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നവീൻ യേർനേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

രശ്മികയാണ് പുഷ്പ 2ലെ നായിക. ധനുഞ്ജയ്, റാവു രമേഷ്, സുനിൽ, അനസൂയ ഭരദ്വാജ്, അജയ് ഘോഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് (ഡി.എസ്.പി) ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- മിറോസ്ലാവ് കുബ ബ്രോസെക്ക്. എഡിറ്റിംഗ്- കാർത്തിക ശ്രീനിവാസ്. പി.ആര്‍.ഒ: ആതിര ദില്‍ജിത്ത്. Show Full Article

Allu Arjun and Sukumar's film to be out on Independence Day