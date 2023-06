അല്ലു അർജുനും ചിരഞ്ജീവിയും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിൽ!കാരണം... ആശങ്കയിൽ ആരാധകർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് താരങ്ങളായ അല്ലു അർജുനും ചിരഞ്ജീവിയും തമ്മിൽ അത്ര സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങളാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിണക്കത്തിനുള്ള യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. തെലുങ്ക് സിനിമക്കപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലു അർജുന്റെ താരമൂല്യം ഉയർന്നതാണ് അകൽച്ചക്ക് പിന്നിലെ ഒരു കാരണമായി തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു അല്ലു അർജുന് പങ്കാളിത്വത്തിലുള്ള എ.എ.എ സിനിമാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. എന്നാൽ ഈ ചടങ്ങിൽ ചിരഞ്ജീവി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. നടന്റെ പിതാവ് അല്ലു അരവിന്ദ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചിരഞ്ജീവിയെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും നടൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മെഗാസ്റ്റാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. താരങ്ങളുടെ അകൽച്ച ആരാധകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രാം ചരൺ - ഉപാസന ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അല്ലു അർജുനും കുടുംബവും അപ്പോളോയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യ സ്നേഹക്കൊപ്പമായിരുന്നു നടൻ ഹൈദരാബാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. അന്നേദിവസം താരപുത്രിയെ കാണാൻ മറ്റുള്ള അല്ലു കുടുംബാംഗങ്ങളും അപ്പോളോയിൽ എത്തിയിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

All is not well between Allu Arjun and Chiranjeevi?