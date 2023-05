പിതാവിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം! എന്നാൽ സിനിമ ചെയ്യാത്തത് ഇതുകൊണ്ട്; അഭിഷേക് ബച്ചൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനോടൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി അഭിഷേക് ബച്ചൻ. പിതാവിനോടൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ തിരക്കഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അഭിഷേക് ബച്ചൻ പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രേക്ഷകരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതിനാൽ മികച്ച തിരക്കഥ വന്നാൽ മാത്രമേ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊരു പ്രൊജക്ട് വന്നാൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ- അഭിഷേക് ബച്ചൻ പറഞ്ഞു. ആർ. ബൽക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത 'പാ'യിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും അഭിഷേകും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. Show Full Article

Abhishek Bachchan names this one condition for working with dad Amitabh Bachchan: 'As soon as that happens...'