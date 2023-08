ഓണവിപണിക്ക് ആശ്വാസമായി പച്ചക്കറി വില കുറയുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി​യു​ടെ വി​ല താ​ഴു​ന്നു. ത​ക്കാ​ളി വി​ല കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. ഇ​ഞ്ചി വി​ല​യും പ​കു​തി​യി​ൽ താ​ഴെ എ​ത്തി. കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു​പോ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല താ​ഴേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഓ​ണം വി​പ​ണി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഓ​ണം അ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല​യി​ൽ ചെ​റി​യ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മ​ഴ​യും വ​ര​ൾ​ച്ച​യും​മൂ​ലം അ​യ​ൽ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​യു​ടെ വ​ര​വ് ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. കി​ലോ​ക്ക്​ 180 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി​യ ത​ക്കാ​ളി വി​ല 43 രൂ​പ​യി​ലേ​ക്ക്​ കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ഞ്ചി വി​ല 300 ൽ​നി​ന്ന്​ 100ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു. ത​ക്കാ​ളി, പ​ച്ച​മു​ള​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഏ​റെ നാ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്ന​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തു മൂ​ല​മാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വ​ര​ൾ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഒ​ട്ട​ൻ​ച​ത്രം, പ​ഴ​നി, മ​ധു​ര, ദി​ണ്ഡി​ഗ​ൽ, ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി വ​ര​വ് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു. മു​ള​ക് -55, പ​യ​ർ -30, വെ​ണ്ട​ക്ക -28, ബീ​ൻ​സ് -42, പാ​വ​ക്ക -47, കാ​ര​റ്റ് -56, കോ​വ​ക്ക -36, പ​ട​വ​ലം -49, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് -37, ചേ​ന -52, കാ​ബേ​ജ് -37, മു​രി​ങ്ങ -28, കി​ഴ​ങ്ങ് -28, ഉ​ള്ളി -66, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി -155 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ മൊ​ത്ത വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല. Show Full Article

News Summary -

Vegetable prices are coming down as a relief to the ona market