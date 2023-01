cancel camera_alt ഫിലിപ്പോ ബെര്‍ണാര്‍ദിനി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദിനം​ പ്രതിയെന്നോണം കേൾക്കുന്ന മോഷണ വാർത്തകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. എന്നാൽ, ഈ കഥ ഇതുവരെ കേട്ടതുപോലെയല്ല. അപ്രകാശിക ക​യ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കയാ​ണൊരാൾ. ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരായ മാർഗരറ്റ് അറ്റ്‌വുഡ്, ഇവാൻ മക്‌ഇവാനും പോലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത കൈയെഴുത്തുപ്രതികള്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി മോഷ്ടിച്ച ഫിലിപ്പോ ബെര്‍ണാര്‍ദിനിയാണ് ഒടുവില്‍ കുറ്റംസമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിലേറെ അപ്രകാശിത കൈയെഴുത്തുപ്രതികള്‍ മോഷ്ടിച്ചെന്നാണ് ഇയാളുടെ കുറ്റസമ്മതം. ബെര്‍ണാര്‍ദിനിക്കുള്ള ശിക്ഷ ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിനു വിധിക്കും. പ്രശസ്ത പ്രസിദ്ധീകരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വ്യാജ ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. 20 വര്‍ഷംവരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം. 2016 മുതലാണ് ഇയാള്‍ അപ്രകാശിത കൈയെഴുത്തുപ്രതികള്‍ ആള്‍മാറാട്ടത്തിലൂടെ തട്ടിയെടുത്തുതുടങ്ങിയത്. Show Full Article

Over a thousand unpublished manuscripts were struck down; The thief confessed to the crime!