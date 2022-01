പല്ലനയാറിൻ തീരത്ത് കുമാരനാശാൻ അന്ത്യനിദ്രയിലായിട്ട്​ 98 വർഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ: മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ പ​ല്ല​ന​യാ​റി​ലെ ബോ​ട്ട് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്നി​ട്ട് 98 വ​ർ​ഷം. 1924 ജ​നു​വ​രി 17 ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച ആ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​ക​വി​യെ മ​ല​യാ​ള​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ റെ​ഡീ​മ​ർ ബോ​ട്ട് ദു​ര​ന്തം. ആ​ലു​വ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​യി കൊ​ല്ല​ത്തെ​ത്തി​യ കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ തു​ട​ർ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ണ് 16ന് ​രാ​ത്രി 10 ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട റെ​ഡീ​മ​ർ ബോ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. 95 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം ക​യ​റ്റാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബോ​ട്ടി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ത്മ​നാ​ഭ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​റ​ജ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞു മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര‍ും കോ​ട്ട​യ​ത്തു വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ ചി​ല​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 136 പേ​രാ​ണ് ക​യ​റി​യ​ത്.

വ​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​യ​റി. ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ. രാ​ത്രി സ​ഹൃ​ദ​യ​രാ​യ ചി​ല​ർ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 'ക​രു​ണ' കാ​വ്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി മ​ഹാ​ക​വി ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ല്ല​ന​യി​ൽ കൊ​ടും​വ​ള​വി​ൽ തി​രി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബോ​ട്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട്​ മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 24 പേ​രാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. പി​റ്റേ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്കാ​രം. 'ക​രു​ണ' കാ​വ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പെ​ൻ​സി​ൽ കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​യ കൈ​യെ​ഴു​ത്ത്​ പ്ര​തി കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ കി​ട്ടി. കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ച്ച പ​ല്ല​ന​യാ​റി​ൻ തീ​ര​ത്താ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ 'കു​മാ​ര​കോ​ടി'. കൊ​ല്ലം മു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​​ കൊ​ച്ചി​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ ബോ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു റെ​ഡീ​മ​ർ. Show Full Article

It has been 98 years since Kumaranasan passed away